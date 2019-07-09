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У Дніпрі перекриють Січеславську Набережну: в чому причина

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Сьогодні, 9 липня, в Дніпрі буде перекрито рух по Січеславській Набережній.

Як відзначили, рух буде обмежено з 18:30 до 22:30 від вулиці 6-ї Стрілецької дивізії і до цирку, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Причина перекриття - безкоштовний концерт групи "Океан Ельзи", який пройде на Фестивальному причалі.

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Перекриття Січеславської Набережної

Перекриття Січеславської Набережної

Заздалегідь сплануйте свій маршрут, щоб не потрапити у затор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі знову перекриють Новий міст.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроОкеан Ельзи
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