У Дніпрі перекриті кілька центральних доріг: подробиці

У Дніпрі 13-15 вересня через проведення святкових заходів з нагоди Дня міста буде перекрито рух.

Зокрема, з 15:00 13 вересня до 4:00 15 вересня закриють проїзд для транспорту по вул. Набережній Заводській (від буд № 72 до вул. Панаса Мирного).

OBOZREVATEL розповість, якими вулицями 14 вересня рух транспорту буде заборонено:

Через святкування Дня міста в Дніпрі перекрили дороги і змінили рух транспорту

- з 6:00 до 14:00 по просп. Дмитра Яворницького, від вул. Володимира Вернадського до вул. Андрія Фабра (в обох напрямках).

- з 6:00 до 14:00 по вул. Воскресенській, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Січеславської Набережної.

- з 6:00 до 14:00 по вул. Січеславській Набережній, від вул. Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту.

- з 14:00 до 22:00 по просп. Дмитра Яворницького, від вул. Короленка до вул. Михайла Грушевського (в обох напрямках).

- з 14:00 до 20:00 по вул. Воскресенській, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Князя Володимира Великого.

- з 14:00 до 23:00 по вул. Січеславській Набережній, від Державного цирку до Мерефо-Херсонського мосту.

Водночас з 20:00 13 вересня до 12:00 16 вересня на пл. Героїв Майдану та з 6:00 до 20:00 14 вересня по вул. Воскресенській не працюватимуть майданчики для паркування.

У зв'язку з перекриттям, внесені зміни в схеми руху та режиму роботи громадського транспорту на деяких маршрутах.

Для зручності жителів додатково будуть розташовані кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів № 60, 62, 107, 152 в районі цирку, а також на Січеславського Набережній у Мерефо-Херсонського мосту.

Зміни в схемі руху 14 вересня стосуються автобусних маршрутів № 40, 54, 60, 62, 66, 77, 87А, 87Б, 92, 101А, 107,111, 113, 120,121, 122,124А, 125, 126, 146А, 146Б, 152, 152А і 157А.

З 15:00 13 вересня до 23:00 14 вересня автобусні маршрути № 40, 66, 77, 92, 111, 122, 121, 125 здійснюватимуть об'їзд по вул. Академіка Белелюбського (колишня вул. Червонозаводська).

14 вересня, з 6:00 до 23:00, автобуси № 62, 107, 124А, 126 об'їжджати по вул. Шевченко, маршрути № 87А, 87Б, 101А, 146А, 146Б, 157А - по вул. Старокозацький, автобуси № 60, 152, 152А - по вул. Святослава Хороброго.

У той же день з 22:00 для забезпечення підвезення пасажирів змінюється напрямок руху автобусних маршрутів № 45, № 76, № 126. Маршрут № 136 в напрямку лівого берега буде курсувати по вул. Харківській - вул. Князя Володимира Великого - Центральний міст.

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