У Дніпрі оголосили штормове попередження: яку погоду очікувати

У Дніпрі терміново оголосили штормове попередження з 27-го липня по 5-те серпня.

На території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека V класу, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Mogilev.online

28 липня буде мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 13-18 градусів, а вдень 28-33 градусів.

29 липня вітер буде східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 15-20 градусів, а вдень 29-34 градусів.

Ці дні пройдуть без істотних опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес.

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