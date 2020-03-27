У Дніпрі облаштований волонтерами дитячий онкоцентр віддали хворим на коронавірус: у мережі розгорівся скандал

У Дніпрі відділення онкології та онкогематології дитячої обласної клінічної лікарні віддали хворим на коронавірус.

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Маленьких пацієнтів, яким в січні цього року волонтери подарували оновлені приміщення з ремонтом і дорогим обладнанням, виселили в інший корпус. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Олена Володіна.

У зборі грошей і предметів побуту брали участь благодійники з усієї України. Спільними зусиллями за рекордні терміни голі стіни відділення перетворили на сучасний онкоцентр.

У Дніпрі облаштований волонтерами дитячий онкоцентр віддали хворим на коронавірус Колаж

"Те відділення, куди в січні місяці були переселені наші діти з діагнозом рак в абсолютно голі стіни – в чисте поле. Відділення, яке ми з вами всі разом спільно за рекордно короткий термін облаштували і зробили все, щоб дітям було комфортно лікуватися. Відділення, в яке спільно з представниками бізнесу було вкладено понад півмільйона гривень. Відділення, яке ми відмили, розписали і оснастили не тільки необхідним медобладнанням, але й предметами побуту на потреби онкохворих дітей. Тепер це відділення віддано під коронавірус", – розповіла Володіна.

За словами Володіної, переїзд приніс великі незручності як пацієнтам, так і їх батькам і медперсоналу. Подальша доля центру залишається невідомою. У тому, що на тлі коронавирусної метушні онкохворим приділятимуть належну увагу, волонтерка також не впевнена.

"Нам же розраховувати нема на що. Наші діти будуть продовжувати хворіти, продовжувати надходити на лікування і продовжувати помирати. На тлі красивого рапорту про те, що лікарня готова прийняти хворих з коронавірусом, звертаю увагу, що у відділенні є дитина з гліобластомою, якій потрібно 3 ампули препарату Авастин, вартість якого 24 000 грн за ампулу. Може цей хтось, хто може приймати такі рішення, вчинить так само і в цьому випадку? І дитина буде забезпечена препаратом за 75 000 грн? Щось мені підказує, що немає", – поділилася Олена.

У коментарях під публікацією користувачі мережі не приховували своє невдоволення і радили продовжувати боротися за права дітей.

"Давайте писати офіційні листи і просто не звільняти палати".

"Треба це активно постити! Так не можна! Це різні речі! Але вірус ми поборемо. А це?! Я в шоці".

"Обуренню немає меж!".

"Я думаю, що таких тяжкохворих, особливо дітейвзагалі не повинні були чіпати, раком хворих людей в Україні набагато більше, ніж з коронавірусом".

"А навіщо батьки погодилися переїжджати? Відмовилися б разом з медперсоналом залишати приміщення!".

Скріншот Facebook / Олена Володіна

Скріншот Facebook / Олена Володіна

Скріншот Facebook / Олена Володіна

Скріншот Facebook / Олена Володіна

Скріншот Facebook / Олена Володіна

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