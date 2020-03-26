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26 березня • оновлено в 10:36
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Карина Бондаренко

У Дніпрі налякали величезними штрафами за проїзд в маршрутках

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Штраф за проїзд в громадському транспорті Дніпра під час карантину без перепустки співробітника критичної інфраструктури складе 17 тисяч гривень.

На всіх лініях роботи транспорту перевіркою наявності цих перепусток буде займатися поліція. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Пропуск співробітника критичної інфраструктури

Пропуск співробітника критичної інфраструктури

Інформатор

"Всі перепустки будуть номерні з чіткою фіксацією кому ця перепустка була видана. Співробітники поліції протягом однієї хвилини за номером виданої перепустки зможуть визначити її автентичність і кому вона була видана", – написав він.

Лисенко підкреслив, що інтернет-спільноти, які поширюють фейкову інформацію про карантин, а також нібито про продаж спеціальних перепусток будуть блокуватися кіберполіцією протягом 48 годин.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 27 березня, в Дніпрі обмежать доступ городян до громадського транспорту і скоротять 90% маршрутів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
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