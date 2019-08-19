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У Дніпрі можна стежити за маршрутками в режимі онлайн: як це зробити

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У Дніпрі можна відстежити рух автобусних маршрутів по місту в режимі онлайн.

Поки в системі є невеликі проблеми, але вони вирішуються, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань Управління транспорту Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури.

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Маршрутки в Дніпрі

Маршрутки в Дніпрі

Відкритий

Відстежити маршрут, який Вам потрібен, можна за допомогою програми EasyWay.

"Поки йде налагодження, можливі невеликі глюки. Думаю, до кінця наступного тижня все стабілізується", – написав Васючков в Facebook.

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На сайті або додатку EasyWay для початку слід вибрати вгорі місто, а потім маршрут. Після цього на карті видно, де знаходиться автобус, який Вам потрібен.

Крім цього, на EasyWay можна відстежити рух тролейбусів і трамваїв.

Відстеження маршруту

Відстеження маршруту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі влаштували перевірку маршруток: стали відомі перші результати.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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