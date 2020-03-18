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18 березня • оновлено в 17:26
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У Дніпрі медики не можуть дістатися на роботу через карантин

1.3т
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У зв'язку з обмеженням руху пасажирського транспорту на Дніпропетровщині медики не можуть дістатися на роботу чи повернутися додому з чергувань.

Велика кількість середнього і молодшого персоналу лікарень Дніпра живуть в приміських селах. Про це розповів заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв в Facebook.

Маршрутки Дніпро

Маршрутки Дніпро

Інформатор

"Велика кількість середнього і молодшого медичного персоналу лікарень Дніпра живуть в приміських селах. Якщо вони не зможуть дістатися на роботу, буде паралізована робота всіх установ охорони здоров'я", – написав лікар.

На прохання Толубаєва відреагувати на важливу проблему відповів глава профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він пообіцяв уточнити це питання в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

У Дніпрі медики не можуть дістатися на роботу через карантин

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції в Дніпрі і області обмежили рух пасажирського транспорту на період карантину.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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