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22 грудня • оновлено в 18:45
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Софія Ковнір

У Дніпрі масштабне відключення газу: кого торкнеться

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У Дніпрі з 16 по 31 грудня не буде газопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

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Відключення газу

Відключення газу

Vgorode.ua

Газу не буде за наступними адресами:

Список адрес

Список адрес

Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес

Список адрес

Пресслужба "Дніпрогаз"

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Список адрес

Список адрес

Пресслужба "Дніпрогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди про транзит.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
газ
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