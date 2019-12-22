У Дніпрі масштабне відключення газу: кого торкнеться

У Дніпрі з 16 по 31 грудня не буде газопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Відключення газу Vgorode.ua

Газу не буде за наступними адресами:

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди про транзит.

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