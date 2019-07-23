У Дніпрі маршрутник принизив бійця АТО: подробиці і фото

У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти бійця АТО за пільговим посвідченням.

Неприємний інцидент стався в 136-ой маршрутці, повідомив Денис Демченко на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що водій йому вказав на те, що з посвідченням потрібно їздити на тролейбусі.

"Сів в 136 маршрутку, пред'явив УБД. Це чмо сказало "треба їздити на тролейбусі". Дав грошей і від здачі відмовився. Це чмо залишилося задоволеним", - написав чоловік.

Водій маршрутки Facebook Сергія Демченка

136 маршрутка Facebook Сергія Демченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі побилися водій маршрутки і пасажир через пільговика.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram