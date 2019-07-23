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У Дніпрі маршрутник принизив бійця АТО: подробиці і фото

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У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти бійця АТО за пільговим посвідченням.

Неприємний інцидент стався в 136-ой маршрутці, повідомив Денис Демченко на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що водій йому вказав на те, що з посвідченням потрібно їздити на тролейбусі.

"Сів в 136 маршрутку, пред'явив УБД. Це чмо сказало "треба їздити на тролейбусі". Дав грошей і від здачі відмовився. Це чмо залишилося задоволеним", - написав чоловік.

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Водій маршрутки

Водій маршрутки

Facebook Сергія Демченка

136 маршрутка

136 маршрутка

Facebook Сергія Демченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі побилися водій маршрутки і пасажир через пільговика.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
АТО Дніпро Пільги водій маршрутки
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Юг Руси
Юг Руси
Любители халявы )))))))))
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Сало Уронили
Сало Уронили
в дупу себе засунь УБД. УБлюд0кД.
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