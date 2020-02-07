У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі з 10:00 до 16:00 на кількох вулицях не буде водопостачання.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє "Дніпро оперативний".
Відключення води
НашКиїв.UA
Води не буде за наступними адресами:
вул. Образцова, 1/1; 1/2; 1/3;
вул. Калинова, 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 88А; 90; 94; 96; 96А; 98; 100; 100А;
вул. Ковалевської, 62; 69; 71; 73; 75; 84; 86; 88; 90; 92;
Школа №74; 74А;
Дитячий садок №92.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів. Найхолодніше буде в східних регіонах країни.
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