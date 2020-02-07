У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі з 10:00 до 16:00 на кількох вулицях не буде водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє "Дніпро оперативний".

Відключення води НашКиїв.UA

Води не буде за наступними адресами:

вул. Образцова, 1/1; 1/2; 1/3;

вул. Калинова, 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 88А; 90; 94; 96; 96А; 98; 100; 100А;

вул. Ковалевської, 62; 69; 71; 73; 75; 84; 86; 88; 90; 92;

Школа №74; 74А;

Дитячий садок №92.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів. Найхолодніше буде в східних регіонах країни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!