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8 лютого • оновлено в 07:51
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Софія Ковнір

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

1.4т
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У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі з 10:00 до 16:00 на кількох вулицях не буде водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє "Дніпро оперативний".

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У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

Відключення води

Відключення води

НашКиїв.UA

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Образцова, 1/1; 1/2; 1/3;

  • вул. Калинова, 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 88А; 90; 94; 96; 96А; 98; 100; 100А;

  • вул. Ковалевської, 62; 69; 71; 73; 75; 84; 86; 88; 90; 92;

  • Школа №74; 74А;

  • Дитячий садок №92.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів. Найхолодніше буде в східних регіонах країни.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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