У Дніпрі кілька вулиць залишаться без газу: кого торкнеться

У Дніпрі з 23 вересня по 1 жовтня відключать газ на кількох вулицях.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
Відключення газу
rudana.com.ua
Газу не буде за наступними адресами:
просп. Героїв, 46, під'їзди №№ 2-14;
вул. Полігонна, 18, 18б;
просп. Слобожанський, д. 8, корп. 4, д. №№ 16, 17, 19;
вул. Бердянська, 1;
вул. Прогресивна, 6, 8, 10;
вул. Генерала Пушкіна, 26;
вул. Казакова, 4.
Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні затвердили новий тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4% – до 4493 грн за тисячу кубометрів. Остаточна ціна буде для всіх різною, так як у кожного підприємства є свій тариф на розподіл.
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