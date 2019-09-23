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23 вересня • оновлено в 17:00
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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без газу: кого торкнеться

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У Дніпрі з 23 вересня по 1 жовтня відключать газ на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

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Газу не буде за наступними адресами:

  • просп. Героїв, 46, під'їзди №№ 2-14;

  • вул. Полігонна, 18, 18б;

  • просп. Слобожанський, д. 8, корп. 4, д. №№ 16, 17, 19;

  • вул. Бердянська, 1;

  • вул. Прогресивна, 6, 8, 10;

  • вул. Генерала Пушкіна, 26;

  • вул. Казакова, 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні затвердили новий тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4% – до 4493 грн за тисячу кубометрів. Остаточна ціна буде для всіх різною, так як у кожного підприємства є свій тариф на розподіл.

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Україна Дніпро
Теги
ЖКХ газ
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