У Дніпрі касира популярного супермаркету "Варус" по вулиці Марії Кюрі, 5 звільнили за відмову перейти на українську мову при спілкуванні з покупцем.

Про неприємний інцидент розповіла в Facebook користувачка Христина Счасна. Саме її образив співробітник (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Цей касир розсміявся мені в обличчя на вимогу спілкуватися державною мовою. Здивувало, що адміністраторка принесла "книгу відгуків", їх начебто скасували. А ця книга навіть не оформлена належним чином. Враження, що приносять її, щоб "замилити очі" покупцям", – обурилася жителька Дніпра.

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську Facebook Христини Счасної

Facebook Христини Счасної

Facebook Христини Счасної

Facebook Христини Счасної

Facebook Христини Счасної

Пізніше в коментарях жінка повідомила, що керівництво супермаркету провело бесіду з касиром і попередило його про мову спілкування з клієнтами, залишивши на роботі.

Касиру дали 5 днів на виправлення, але ситуація з використанням державної мови не змінилася, в результаті чого хлопця звільнили.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві співробітниця "1-й соціальної аптеки" потрапила в гучний скандал. Вона відмовлялася говорити українською мовою, спілкуючись з клієнтами тільки російською, а також була неввічливою.

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