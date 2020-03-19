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19 березня • оновлено в 10:16
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У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську мову: фото "героя"

2.2т
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У Дніпрі касира популярного супермаркету "Варус" по вулиці Марії Кюрі, 5 звільнили за відмову перейти на українську мову при спілкуванні з покупцем.

Про неприємний інцидент розповіла в Facebook користувачка Христина Счасна. Саме її образив співробітник (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Цей касир розсміявся мені в обличчя на вимогу спілкуватися державною мовою. Здивувало, що адміністраторка принесла "книгу відгуків", їх начебто скасували. А ця книга навіть не оформлена належним чином. Враження, що приносять її, щоб "замилити очі" покупцям", – обурилася жителька Дніпра.

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Facebook Христини Счасної

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Facebook Христини Счасної

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Facebook Христини Счасної

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Facebook Христини Счасної

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Facebook Христини Счасної

Пізніше в коментарях жінка повідомила, що керівництво супермаркету провело бесіду з касиром і попередило його про мову спілкування з клієнтами, залишивши на роботі.

Касиру дали 5 днів на виправлення, але ситуація з використанням державної мови не змінилася, в результаті чого хлопця звільнили.

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Скріншот

У Дніпрі касира "Варуса" звільнили за відмову перейти на українську

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві співробітниця "1-й соціальної аптеки" потрапила в гучний скандал. Вона відмовлялася говорити українською мовою, спілкуючись з клієнтами тільки російською, а також була неввічливою.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Мовний скандал
Місце
Україна Дніпро
Тег
українська мова
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Страна стукачей и нациков.
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филя филя
филя филя
конфликт двух граждан одной страны на почве языка. какой говорите конфликт? "путин остановись" или как?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Всю Украину превратили в уроненного нациками "сивоху".
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4
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Дніпро Життя міста

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