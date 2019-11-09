Головна Новини
9 листопада • оновлено в 16:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі художник перетворив під'їзд на витвір мистецтва

202 Читати матеріал російською

Вхід в багатоповерховий будинок на вул. Березинській, 18 колоритним пейзажем прикрасив художник Павло Бондар.

Про це OBOZREVATEL дізнався в соціальній мережі Facebook.

Художник з Дніпра перетворив сірий під'їзд в квітучий пейзаж

Художник з Дніпра перетворив сірий під'їзд в квітучий пейзаж

Facebook: Павло Бондар

Стіни під'їзду перетворилися в літній сад, а блакитна річка і густий ліс на горизонті доповнювали пейзаж. Художник поділився, що на створення картини витратив майже місяць. Крім того, до нього вже звертаються мешканці інших будинків, щоб аналогічні пейзажі з'явилися і в їхніх під'їздах.

Новини
Вінницькі митці зняли перформанс-запрошення Chemical Brothers на AIR GOGOLFEST 2020
Вхід в під'їзд перетворився на казковий пейзаж

Вхід в під'їзд перетворився на казковий пейзаж

Facebook: Павло Бондар

"Знову розпис! Ділюся з вами розписом над яким я працював майже цілий місяць !!! Хотілося, щоб картина вийшла цілісною і яскравою, а кожен, хто живе в цьому під'їзді (будинку) посміхався і в душі пробуджувалася любов до мистецтва!" - поділився на своїй сторінці в соціальній мережі художник Павло Бондар.

Жителі Дніпра із захопленням відгукуються про виконану роботу художника. На рахунку у Павла Бондара - вже три оздоблених під'їзди.

Новини
У Києві знищили мурал американського художника
Це не перша робота талановитого художника

Це не перша робота талановитого художника

Facebook: Павло Бондар

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в мережі вперше показали загадкового художника Бенксі.

Яна Коваль

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
новини ліс ОСББ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel