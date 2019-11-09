У Дніпрі художник перетворив під'їзд на витвір мистецтва

Вхід в багатоповерховий будинок на вул. Березинській, 18 колоритним пейзажем прикрасив художник Павло Бондар.

Про це OBOZREVATEL дізнався в соціальній мережі Facebook.

Художник з Дніпра перетворив сірий під'їзд в квітучий пейзаж Facebook: Павло Бондар

Стіни під'їзду перетворилися в літній сад, а блакитна річка і густий ліс на горизонті доповнювали пейзаж. Художник поділився, що на створення картини витратив майже місяць. Крім того, до нього вже звертаються мешканці інших будинків, щоб аналогічні пейзажі з'явилися і в їхніх під'їздах.

Вхід в під'їзд перетворився на казковий пейзаж Facebook: Павло Бондар

"Знову розпис! Ділюся з вами розписом над яким я працював майже цілий місяць !!! Хотілося, щоб картина вийшла цілісною і яскравою, а кожен, хто живе в цьому під'їзді (будинку) посміхався і в душі пробуджувалася любов до мистецтва!" - поділився на своїй сторінці в соціальній мережі художник Павло Бондар.

Жителі Дніпра із захопленням відгукуються про виконану роботу художника. На рахунку у Павла Бондара - вже три оздоблених під'їзди.

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Це не перша робота талановитого художника Facebook: Павло Бондар

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в мережі вперше показали загадкового художника Бенксі.

Яна Коваль

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