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15 лютого • оновлено в 11:00
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Ігор Кравченко

У Дніпрі два підлітка затримали наркоторговців. Фото

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У четвер, 13 лютого, підлітки помітили двох підозрілих чоловіків, які нишпорили біля одного з торгових центрів Дніпра і щось ховали.

Рустам і Максим не побоялися зробити зауваження двом чоловікам, які робили так звані "закладки" і змогли їх затримати до приїзду патрульних. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Побачивши в них сліп-пакети, неповнолітні вирішили самостійно "розібратися" з "закладчиками". Охорона торгового центру, з'ясувавши причину конфлікту, викликала патруль.

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Поліцейські прибули на виклик і вислухали пояснення підлітків. У чоловіків, яких вони затримали, при перевірці виявили 40 сліп-пакетів з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, вилучила знайдене і доставила затриманих до відділку.

Підлітки затримали наркоторговців

Підлітки затримали наркоторговців

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Підлітки затримали наркоторговців

Підлітки затримали наркоторговців

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Підлітки затримали наркоторговців

Підлітки затримали наркоторговців

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Рустаму і Максиму за проявлену сміливість, відвагу і небайдужість начальник управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Андрій Калюжний вручив подяки та невеличкі сувеніри на пам'ять.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали 56-річного музичного керівника дитячого колективу, якого підозрюють в неодноразових зґвалтуваннях своєї 12-річної вихованки. Насильницькі акти фіксувалися на камеру.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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