У Дніпрі два підлітка затримали наркоторговців. Фото

У четвер, 13 лютого, підлітки помітили двох підозрілих чоловіків, які нишпорили біля одного з торгових центрів Дніпра і щось ховали.

Рустам і Максим не побоялися зробити зауваження двом чоловікам, які робили так звані "закладки" і змогли їх затримати до приїзду патрульних. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Побачивши в них сліп-пакети, неповнолітні вирішили самостійно "розібратися" з "закладчиками". Охорона торгового центру, з'ясувавши причину конфлікту, викликала патруль.

Поліцейські прибули на виклик і вислухали пояснення підлітків. У чоловіків, яких вони затримали, при перевірці виявили 40 сліп-пакетів з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, вилучила знайдене і доставила затриманих до відділку.

Підлітки затримали наркоторговців Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Підлітки затримали наркоторговців Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Підлітки затримали наркоторговців Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Рустаму і Максиму за проявлену сміливість, відвагу і небайдужість начальник управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Андрій Калюжний вручив подяки та невеличкі сувеніри на пам'ять.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали 56-річного музичного керівника дитячого колективу, якого підозрюють в неодноразових зґвалтуваннях своєї 12-річної вихованки. Насильницькі акти фіксувалися на камеру.

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