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18 січня • оновлено в 18:03
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У Дніпрі догхантери стріляють в собак отруйними патронами. Фото

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У суботу, 18 січня, в Дніпрі невідомі на вулиці Назарова підстрелили домашню собаку.

Після пострілу в ногу пес відразу помер. Про це повідомила Ольга Ляшевич в Facebook - групі Сухачевка Днепр (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, вона випустила собаку на вулицю. Через п'ять хвилин вона почула гавкіт пса, він впав і відразу ж помер. Вона припускає, що це була сильнодіюча отрута.

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"Він був у дворі, я його випустила в туалет. П'ять хвилин – і дикий крик, він впав і помер моментально. У нозі вхідний отвір", - пише Ольга Ляшевіч.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Скріншот

Скріншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Скріншот

Скріншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Також вона стверджує, що людина, яка убила собаку, точно знала, що робить, так як поранення було чітко на вені.

У коментарях користувачі повідомляють, що такі випадки не поодинокі.

Невідомі підстрелили домашнього пса

Невідомі підстрелили домашнього пса

Facebook/Ольга Ляшевич

Скріншот

Скріншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Раніше OBOZREVATEL писав про те, де в Дніпрі можна залишити домашнього вихованця на час відпустки.

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Україна Дніпро
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