У Дніпрі без води залишилися десятки вулиць: адреси

У зв'язку з аварією на водопровідній мережі в Дніпрі без води залишилися понад 30 вулиць.
Водопостачання відключили у четвер, 12 грудня, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Відключення води
Цензор.нет
Води немає за наступними адресами:
• вул. Башкирська, 6 (середня загальноосвітня школа № 114);
• вул. Передова, 427 (середня загальноосвітня школа № 115);
• вул. Передова, 601 (середня загальноосвітня школа № 116);
• вул. Передова, 800А (середня загальноосвітня школа № 117);
• вул. Широка, 222 (КП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11");
• вул. Широка, 175А ("Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана");
• вул. Широка;
• Вітряна;
• Шлюзова;
• Кубанська;
• Робкорівська;
• Мохова;
• Передова;
• Східна;
• Бєлградська;
• Гуртова;
• Мінусинська;
• Моріса Тореза;
• Тайгова;
• Башкирська;
• Верховинська;
• Джгутова;
• Стародубцева;
• Кінноспортивна;
• Шпакова;
• Арктична;
• Царичанська;
• Лєскова;
• Петриківська;
• Анадирська;
• Алуштинська;
• Водопровідна.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка більше доби шукали родичі.
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