У Дніпрі без води залишилися десятки вулиць: адреси

У зв'язку з аварією на водопровідній мережі в Дніпрі без води залишилися понад 30 вулиць.

Водопостачання відключили у четвер, 12 грудня, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води Цензор.нет

Води немає за наступними адресами:

• вул. Башкирська, 6 (середня загальноосвітня школа № 114);

• вул. Передова, 427 (середня загальноосвітня школа № 115);

• вул. Передова, 601 (середня загальноосвітня школа № 116);

• вул. Передова, 800А (середня загальноосвітня школа № 117);

• вул. Широка, 222 (КП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11");

• вул. Широка, 175А ("Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана");

• вул. Широка;

• Вітряна;

• Шлюзова;

• Кубанська;

• Робкорівська;

• Мохова;

• Передова;

• Східна;

• Бєлградська;

• Гуртова;

• Мінусинська;

• Моріса Тореза;

• Тайгова;

• Башкирська;

• Верховинська;

• Джгутова;

• Стародубцева;

• Кінноспортивна;

• Шпакова;

• Арктична;

• Царичанська;

• Лєскова;

• Петриківська;

• Анадирська;

• Алуштинська;

• Водопровідна.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка більше доби шукали родичі.

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