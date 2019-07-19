У Дніпрі 2 райони залишаться без світла 22 липня: список адрес

У понеділок у двох районах Дніпра буде відключено енергопостачання.
Світло відключать у зв'язку з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання і обрізати дерева. Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Дніпровські електромережі".
МаріМедіа
Зокрема, світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 55 - 61, 64 - 76;
вул. Бережна, 48-102, 87-157;
вул. В. Дубовика, 55 - 59;
вул. Гіляровского, 1-47;
вул. Гуртова, 33 - 45, 86 - 88, 142;
пер. Гуртової 1 - 25, 2 - 26;
вул. Злагоди, 1 - 13, 8 - 10;
вул. Казахстанська, 143 - 195, 148 - 212;
вул. Мінусинська, 173 - 193, 201 - 251, 208 - 240, 250 - 302;
вул. Моторна, 1 - 27а, 4 - 26, 59-137, 114 - 204;
вул. Попудренка, 1 - 23;
вул. Читинська, 1 - 43, 4 - 58.
Самарський район:
вул. Білокам'яна;
вул. Чаплинська.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра.
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