У Дніпрі 2 райони залишаться без світла 22 липня: список адрес

У понеділок у двох районах Дніпра буде відключено енергопостачання.

Світло відключать у зв'язку з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання і обрізати дерева. Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Дніпровські електромережі".

МаріМедіа

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 55 - 61, 64 - 76;

вул. Бережна, 48-102, 87-157;

вул. В. Дубовика, 55 - 59;

вул. Гіляровского, 1-47;

вул. Гуртова, 33 - 45, 86 - 88, 142;

пер. Гуртової 1 - 25, 2 - 26;

вул. Злагоди, 1 - 13, 8 - 10;

вул. Казахстанська, 143 - 195, 148 - 212;

вул. Мінусинська, 173 - 193, 201 - 251, 208 - 240, 250 - 302;

вул. Моторна, 1 - 27а, 4 - 26, 59-137, 114 - 204;

вул. Попудренка, 1 - 23;

вул. Читинська, 1 - 43, 4 - 58.

Самарський район:

вул. Білокам'яна;

вул. Чаплинська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через концерт в День металурга перекриють одну з вулиць Дніпра.

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