Туман і слабкий вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У середу в Дніпрі і області синоптики прогнозують хмарний день та до +20 градусів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, опадів не варто очікувати.

Синоптики прогнозують туманний день без опадів (ілюстрація) Дніпроград

Також вранці вночі і вранці місцями можливий туман.

Вночі температура може опуститися до +7...+ 9 градусів. Вітер переважно південно-західний, до 3-8 м/с.

Прогноз погоди на середу Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що "бабине літо" в Україні, яке почалося в другій декаді жовтня, буде довгим. У цей період максимальні денні температури можуть досягати +20 градусів, а на півдні навіть +25 градусів.

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