"Цой живий": в Кривому Розі "заспівали" світлофори. Відео

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині з світлофорів звучать пісні Віктора Цоя.

Пісня "Група крові" групи "Кіно" грає, коли на світлофорах загоряється зелене світло. Про це на своєму каналі в Youtube повідомив місцевий мешканець Максим Соломаха.

У Кривому Розі з світлофорів звучать пісні Цоя

Чоловік зазначив, що пісні звучать з усіх світлофорів.

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