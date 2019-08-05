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"Цой живий": в Кривому Розі "заспівали" світлофори. Відео

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У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині з світлофорів звучать пісні Віктора Цоя.

Пісня "Група крові" групи "Кіно" грає, коли на світлофорах загоряється зелене світло. Про це на своєму каналі в Youtube повідомив місцевий мешканець Максим Соломаха.

У Кривому Розі з світлофорів звучать пісні Цоя

У Кривому Розі з світлофорів звучать пісні Цоя

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Чоловік зазначив, що пісні звучать з усіх світлофорів.

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Особа
Виктор Цой
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Кривий Ріг дороги пішохід
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