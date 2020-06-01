У Кам'янському Дніпропетровської області місцеві жителі обурюються станом міської лікарні №8.

У мережі з'явилися фото та відео палати у відділенні травматології та ортопедії, які шокували користувачів мережі. Як розповіла очевидиця Яна Кошак, в подібних умовах не по-людськи залишати пацієнтів (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фото з лікарні під Дніпром повалило мережу в шок

"Це просто шок! Поїхали з 12-річною дитиною в трампункт. Зробили рентген, провели невелику операцію по вправлянню кістки, наклали гіпс, а потім сказали, що потрібно залишитися в лікарні. Все б нічого, звичайна справа, подумаєш в лікарні сказали залишитися, дійсно – нічого хорошого! Те що ми побачили увійшовши до палати, просто шокувало нас!", – написала на своїй сторінці в Facebook Яна Кошак.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Дівчина зазначила, що в таких умовах просто не по-людськи залишати пацієнтів, а тим більше дітей:

"Просто помилуйтеся цими "прекрасними" умовами, а я нагадую, що це лікарня! Там повинно бути все чисто, стерильно! Я просто обурена, що люди повинні лікуватися в таких умовах. Зате в місті будують фонтани та іншу нісенітницю, яка нікому не потрібна. А зробити ремонт, навести порядок в медичній установі коштів не вистачає?", – обурюється місцева мешканка.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Мешканка Кам'янського Яна підкреслила, що, в першу чергу, потрібно дбати про народ і його здоров'я.

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Стан палат у лікарні Кам'янського Facebook Яни Кошак

Користувачі мережі прийшли в жах від умов в лікарні і стверджують, що в подібних палатах не можна тримати пацієнтів:

"Жах, лежав там, дошки на ліжках, одна розетка на вісім чоловік", "Жах. У 8 лікарні білизна з Укрзалізниці?!", "Я прожила там 2 місяці в хірургії, у мене там трохи чоловіка не вбили", "Тримають як худобу", "Бідні ми, нікому не потрібні...", "Шкода, що чиновники не читають таких криків про допомогу... Я теж після 8 лікарні рік відходила від страшних ліжок, 100-літніх матраців і т.д... Хоча лікарі там прекрасні, але умови як для худоби", – коментують користувачі соцмережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 знаходиться в жахливому стані. В палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років тому, а меблі давно почала розвалюватися. Опубліковані фото, які потрясли мережу.

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