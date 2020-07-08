Три райони Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У четвер, 9 липня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Артюшенко, 78-84,106;

вул. Бокова, 1,7,9;

вул. Крюковська, 1-45,2-24;

вул. Михайлівська, 75-99,78-102;

вул. Вітчизняна, 15-47,2-8;

вул. Таганрозька, 1-33,2-44;

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60;

вул. Гагрінська, 8-38,27-71;

пров. Солончаковий, 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117;

вул. Трамвайна, 12-18, 22-28;

вул. Л. Українки, 1-25, 2-26;

вул. Червоноармійська, 1-16;

вул. Лаврова, 2-10, 3-7;

вул. Радистів, 8, 10, 7 21;

вул. Світла, 1-23, 2-26;

вул. Брацлавська, 1-13, 2-14;

вул. Проскурівська, 1-19, 2-18;

просп. Мануйлівський, 9;

вул. Журналістів, 16а, 18.

Центральний район:

вул. Володимирська, 1-17,2-28;

вул. Кабардіновська, 17-25;

вул. Саксаганського, 9-27,2-30;

вул. Леонтовича, 1-47,2-32;

вул. Виборна, 1;

вул. Рибальська, 2-30;

вул. Рівненська, 1-33, 2-8;

вул. Володимирська, 3-17, 2-20;

вул. Загородня, 2-38, 1-47;

вул. Пирогова, 1 21, 2-10;

вул. Саксаганського, 1-7, 19, 2-30, 3-27;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-22.

Соборний район:

вул. Фурманова, 7,9,13/15.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з 6 по 31 липня залишаться без газу. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання.