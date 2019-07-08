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Світлу бути! На Дніпропетровщині перекрили дорогу з вимогою відновити електропостачання

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Жителі Кривого Рогу, які залишилися без світла через ураган, вийшли на акцію протесту.

На вул. Гетьманській електрику відсутня вже шостий день. Про це повідомляє "0564.ua".

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Перекриття дороги

Перекриття дороги

0564.ua

Мешканці вимагають негайного відновлення ремонтних робіт.

Співробітникам патрульної поліції вдалося заспокоїти протестувальників і переконати їх припинити акцію протесту. У разі, якщо через 30 хвилин комунальники не почнуть ремонт мереж, люди погрожують знову перекрити проїзд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Донбасу перекрили дороги і звернулися до Зеленському.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпрокомунальні послугипротестураган
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