Світлу бути! На Дніпропетровщині перекрили дорогу з вимогою відновити електропостачання

Жителі Кривого Рогу, які залишилися без світла через ураган, вийшли на акцію протесту.

На вул. Гетьманській електрику відсутня вже шостий день. Про це повідомляє "0564.ua".

Перекриття дороги 0564.ua

Мешканці вимагають негайного відновлення ремонтних робіт.

Співробітникам патрульної поліції вдалося заспокоїти протестувальників і переконати їх припинити акцію протесту. У разі, якщо через 30 хвилин комунальники не почнуть ремонт мереж, люди погрожують знову перекрити проїзд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Донбасу перекрили дороги і звернулися до Зеленському.

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