Справа про ремонт Нового моста в Дніпрі: з'явилися факти про маніпуляції прокуратури

Сторона захисту у справі Михайла Беккера – засновника компанії-підрядника ремонту Центрального мосту "Маст-Буд", виявила факти фабрикації прокуратурою матеріалів кримінального провадження.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Беккера Костянтин Глоба. Він розповів, що слухання справи перенесли з 20 вересня на 23 вересня через те, що співробітники обласної прокуратури саботували процес перевезення підсудного. Зараз Беккер знаходиться під вартою в одному з ізоляторів Кривого Рогу, хоча раніше він був у лікарні. Відомо також, що в установі відсутній інтернет для проведення відеоконференції.

"Адвокати Беккера М.Л. мають намір представити свою позицію в суді апеляційної інстанції і довести факти фабрикації. Разом з цим суд врахував доводи сторони захисту і зобов'язав саме прокуратуру забезпечити явку Бекеера М.Л. на судове засідання", – написав Глоба.

Новий міст у Дніпрі Цензор.нет

За його словами, у справі існує ряд порушень з боку прокуратури. Зокрема, Апеляційний суд також не може проводити слухання, оскільки суд першої інстанції не передав матеріали. Крім того, підозра Беккеру було висунуто на підставі експертного висновку, зробленого на попереднього підрядника будівництва Центрального мосту (фірму сім'ї екссекретаря міської ради В'ячеслава Мішалова. – Ред.).

Як писав OBOZREVATEL, спочатку тендер на ремонт Нового моста в Дніпрі отримала компанія "Майстер Профі", яку пов'язують з колишнім секретарем Дніпровського міськради В'ячеславом Мішаловим. Після невдалої спроби ремонту переправи на ремонтників порушили кримінальну справу за фактом розкрадання 10 мільйонів гривень. Після цього скандалу Мішалов покинув крісло секретаря міськради.

Зараз же співробітників міськради Дніпра і працівників підрядної фірми "Маст-Буд", яка займалася ремонтом Нового моста, підозрюють в крадіжці бюджетних коштів.

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