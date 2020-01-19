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19 січня • оновлено в 12:20
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Снайпер вистрілив в обличчя: на Дніпропетровщині поховали загиблого на Донбасі бійця. Відео

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У суботу, 18 січня, в Кам'янському Дніпропетровської області в останню путь провели 24-річного військовослужбовця Олексія Кучкина.

Його поранили 15 січня поблизу Авдіївки Донецької області. Про це повідомив 5 канал.

Снайпер потрапив бійцеві в обличчя. Олексія терміново евакуювали в госпіталь. Однак врятувати чоловіка медики не змогли.

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Контракт зі Збройними силами армієць підписав три роки тому. Служив стрільцем. Місяць тому під час відпустки одружився і знову повернувся на передову.

"Найбільш відповідальний чоловік за весь час несення служби. Ми майже з самого початку разом. І у нас різниця в терміні служби два місяці. Працьовитий. Дуже працьовита людина. І це жах, це трагедія. Я не знаю, як це описати", - поділився товариш по службі загиблого Ростислав Копайло.

Похорони загиблого на Донбасі бійця

Похорони загиблого на Донбасі бійця

Скріншот з відео

Поховали військового на Алеї Слави військового кладовища Кам'янського. У Олексія Кучкина залишилися мати, брат, дружина і син від першого шлюбу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі загинув 24-річний військовослужбовець з Кам'янського Дніпропетровської області. Він загинув в результаті ворожого обстрілу позицій.

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Україна Дніпро
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лицом это рыло поросячье сложно назвать.
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Он Алекс
Он Алекс
Земля пухом тебе защитник Украины.
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hunt andres
hunt andres
Не успел воен скучковаться.
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