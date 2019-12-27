Сиро і прохолодно: синоптики дали прогноз погоди на 27 грудня в Дніпрі

У п'ятницю, 27 грудня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Вночі очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 27 грудня в Дніпрі Главком

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +2 до +4 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 91-98%.

Сонце в цей день буде рідко показуватися з-за хмар. Вночі пройде невеликий дощ. До ранку він закінчиться і більше опадів не передбачається. Світанок настане в 7:29, захід очікується о 15:52.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі з 1 січня різко зміниться погода. Як прогнозує Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології, в місті випаде сніг.

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