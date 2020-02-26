Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 26 лютого в Дніпрі

У середу, 26 лютого, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Опади не прогнозуються. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі 5 канал

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +3 до +10 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 51-88%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів в цей день не передбачається. Світанок настане о 6:25, захід очікується о 17:19.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що черговий циклон із заходу Європи надішле в Україну атмосферний фронт, який від попереднього штормового буде відрізнятися дещо помірними опадами. Правда, сильний вітер все ще принесе в деякі регіони дощі і місцями сніг.

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