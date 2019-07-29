Сильні пориви вітру: прогноз погоди в Дніпрі на 30 і 31 липня

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження.

У Дніпрі та області з 29 липня по 5 серпня зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Дніпрянам варто очікувати короткочасний дощ з грозою, повідомили в ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Погода у Дніпрі Народна правда

У вівторок, 30 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, а місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози досягне 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, а вдень 27-32 градусів.

31 липня пройдебез суттєвих опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, а вдень місцями пориви досягнуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, а вдень 25-30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, де чекати дощів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!