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Сильні пориви вітру: прогноз погоди в Дніпрі на 30 і 31 липня

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У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження.

У Дніпрі та області з 29 липня по 5 серпня зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Дніпрянам варто очікувати короткочасний дощ з грозою, повідомили в ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

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Погода у Дніпрі

Погода у Дніпрі

Народна правда

У вівторок, 30 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, а місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози досягне 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, а вдень 27-32 градусів.

31 липня пройдебез суттєвих опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, а вдень місцями пориви досягнуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, а вдень 25-30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, де чекати дощів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода
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