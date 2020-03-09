Що подивитися в Дніпрі: кіноновинки тижня

Тепла весна в Дніпрі – відмінний привід сходити в кіно з коханою людиною, сім'єю або друзями. В кінотеатрах можна подивитися фільми будь-якого жанру – від сімейних комедій до трилерів.

OBOZREVATEL розповість про те, що цікавого можна побачити в кінотеатрах Дніпра.

Афіша Дніпра: що подивитися в кіно dreamstime

Їжачок Соник (анімація, бойовик, пригоди, сімейний, фантастика)

Одна далека і не схожа на Землю планета в небезпеці. Щоб її врятувати неймовірно швидкий, веселий і по-справжньому безбашений їжак Соник переміщується в наш рідний дім, а саме в США. Стрибок напруги після того, як енергійний їжак приземлився у нас, привів до зникнення електрики на всьому Північно-Західному узбережжі країни, що не пройшло повз увагу Пентагону. За Соником вже почали полювання влада, і головний мисливець – доктор Роботнік, який хоче захопити весь світ. Але першою людиною, що зустрілася їжаку, був Том Вачовські. Це звичайний хлопець, який вирішив допомогти Сонику і не дати співробітнику зробити свій жахливий план.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Побачення в Вегасі (романтична комедія)

Артем неначе створений для роботи в рекламному агентстві. Він харизматичний, гарний, вміє вмовляти людей. Особливо добре у нього виходить спілкуватися з дівчатами, цього не відняти. Артем вміє знайти особистісний підхід до кожного клієнта завдяки їх же соцмереж, там стільки інформації! Звичайно ж, такий талант цінують на роботі. Його бос вирішила дати йому дуже важливе завдання – підписати контракт в Лас-Вегасі з одним дуже важливим клієнтом. Так хлопець опинився на борту літака, де, звичайно ж, не упустив можливості познайомитися з красунею на ім'я Оксана. Як виявилося, вона теж рекламний агент і теж летить провести презентацію тому ж клієнтові. Артем себе не видав, але вирішив будь-що-будь перешкодити суперниці. Через це їх обох висадили з літака в Лос-Анджелесі, і тепер їм обом потрібно якимось чином дістатися до Вегаса на машині. Подорож у них буде весела.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Вперед (анімація, комедія, пригоди, сімейний, фентезі)

Ех, були ж колись часи. Магія, літаючі єдинороги, всякі інші міфічні істоти. Але еволюція і нові технології змусили відмовитися від магії, бо вона вже просто не потрібна. Зараз вдень і з вогнем не знайдеш когось, хто може чаклувати. Ось і два брата-ельфа Іен і Барли не застали ті прекрасні часи, хоч і чули про це. Їх батько вже давно помер, але на шістнадцятиріччя він залишив хлопцям справжній магічний посох. За допомогою цього артефакту вони можуть робити багато, потрібно тільки навчитися. І перше їхнє бажання – повернути тата до життя. На жаль, у Іена немає досвіду в магічній сфері, і тому він створив тільки нижню половину тата. Щоб закінчити ритуал і не дати ногам зникнути, брати повинні відправитися в далекі землі, адже там їх чекає справжня магія.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Людина-невидимка (бойовик, трилер, жахи, фантастика)

Сесілії Касс дуже не пощастило з попередніми відносинами ...Так, її хлопець був неймовірно багатий, але він перетворив життя дівчини в постійний контроль, що супроводжувався агресією і насильством. На щастя, вона втекла від цього тирана Едріана і готова почати жити зовсім по-іншому. І ось незабаром до неї прийшла новина, що хлопець покінчив життя самогубством, залишивши своїй колишній коханій в спадок 5 мільйонів доларів. Сесілія не вірить в те, що Едріана скоїв суїцид, це зовсім на нього не схоже. Дівчина думала, що її життя нарешті налагоджується, але поступово вона зауважує, що за нею хтось стежить...Хтось невидимий хоче звести її з розуму.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Джентльмени (кримінал)

Мікі Пірсон, емігрант з Сполучених Штатів, який закінчив Оксфордський університет, вирішив направити свій блискучий розум на створення неймовірно прибуткової бізнес-імперії. Виробництво марихуани завжди була затребуване, так чому ж не відкрити кілька філій в Лондоні, самому серці Сполученого Королівства. Схема вийшла ну дуже вдалою, пора б і продати її якимось грошовим мішкам з Оклахоми. Ось тут-то Пірсона і наздогнав справжній кримінальний світ Англії з його чарівними джентльменами, кожен з яких хотів би встати на шляху у Мікі. Звичайно ж, будуть і перестрілки, і кілька випадкових вбивств, і нестандартні схема – ці джентльмени вміють вести справи витончено.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

# Ящетут (комедія, романтика)

Шеф-кухар Стефан в тому віці, коли зазвичай люди досягають того, про що мріяли. І навіть якщо життя склалося не ідеально, то кардинально щось міняти вже пізно. Стефан відноситься саме до тієї категорії щасливчиків, у яких все склалося. Він відомий в країні професіонал своєї справи і власник ресторану, який дістався йому в спадок від батька. Найближчі його друзі – це два дорослих сина і колишня дружина. Але його життя перевертається з ніг на голову, коли Стефан закохується в таємничу Су. Він побачив жінку в Instagram і сміливо відправляється в Сеул, щоб знайти її і познайомитися ближче.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Поклик предків (анімація, драма, сімейний)

Що буде, якщо розбещеного домашнього пса, який звик до клімату теплої Каліфорнії, перевезти в холодну і жорстоку Аляску, та й ще за часів "золотої лихоманки" 80-х років XIX століття? Ніхто не знає, але саме така історія трапилася з Баком. Його спокійне домашнє життя змінили докорінно, коли відправили пса в Аляску. Але там він познайомився з людиною, який став для нього справжнім другом – чоловіка звали Джон Торнтон. Разом ці двоє переживуть чимало пригод в диких лісах Аляски, а пес, який ніколи навіть не був в собачій упряжці, зможе стати справжнім лідером. У кожного є своє місце в цьому житті.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Емма (драма, комедія)

Емма Вудхаус – багата, дуже красива, неймовірно впевнена в собі молода жінка, власниця особняка Хартфілд в містечку Хайбері. Її вплив на інших людей допомагає буквально вершити їх долі – Емма відразу зрозуміла, що у неї талант підшукувати вдалих женихів для своїх знайомих подруг. При цьому сама дівчина заміж зовсім не хоче. Навіть в самих безнадійних випадках вона знаходить хороші партії. Найскладніше було з її не надто багатою подругою Гаррієт Сміт. Дівчина без освіти, та й сама по собі не блищить розумом, навіть батьки невідомі, але Емма впевнена, що її справжній батько – якийсь джентльмен, а отже наречений повинен у неї бути впливовий. Так дівчина відмовила подругу виходити заміж за фермера, який по вуха в неї закоханий, заради можливої весілля з містером Елтоном. Тільки ось того не цікавить Гаррієт, йому потрібна багата і красива Емма. І єдина людина, яка критикує роботу дівчини – її сусід Джордж Найтлі.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

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