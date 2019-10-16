"Крик душі!" Під Дніпром батьки "забули" 9-річного хлопчика у лікарні

У Кам'янському 9-річного Пашу, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже більше десяти днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, так як його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.

Хлопчик змушений виживати в холодному приміщенні без іграшок і на дієтичній їжі. Про це повідомили в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ".

У Кам'янському батьки забули дитину в лікарні РИА новости

"Сьогодні виписувалася з 7 дитячої інфекціонки, і те, що я почула зранку, неабияк шокувало мене! 9-річний хлопчик Паша з 18 палати лежить вже 10 днів. Його за цей час жодного разу ніхто не провідав! Уточню - дитина виховується прийомною сім'єю в "будинку сімейного типу", тобто батьки отримують допомогу. Медичному персоналу вони відповіли: "Він на державному забезпеченні", - розповіла автор публікації.

За відсутності батьків турбота про дитину лягла на плечі дорослих пацієнтів відділення. Спільними зусиллями вони роблять перебування хлопчика в установі якомога комфортнішим.

"Паша одужує, йому недостатньо лікарняної дієтичної їжі, у нього немає іграшок, він 10 днів навіть в віконце рідних не побачив. Дівчата з відділення купують йому продукти, заварюють чайок, тому що дуже холодно. Ми допомогли, чим змогли", - зазначила учасниця спільноти.

У коментарях під дописом небайдужі містяни висловили намір звернутися за допомогою до соціальних служб, а також домовилися про збір грошей і предметів першої необхідності для хлопчика.

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