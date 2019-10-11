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11 жовтня • оновлено в 17:19
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"Бабине літо": якою буде погода в Дніпрі на вихідних

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На території Дніпра на вихідних, 12 і 13 жовтня, очікується потепління.

За даними Гідрометцентру, настане чергове бабине літо, протягом вихідних днів опадів не прогнозується.

У суботу, 12 жовтня, температура повітря вночі складе +6 ... +8 градусів, удень буде +15 ... +17.

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У неділю має бути ще тепліше - температура вночі складе +8 ... +10; удень +19 ... +21 градуси.

Прогноз погоди на 12-13 жовтня в Дніпрі

Прогноз погоди на 12-13 жовтня в Дніпрі

Проза

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поліція зловила банду, яка грабувала жінок. У затриманні брали участь п'ять патрульних екіпажів.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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