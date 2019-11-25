П'ять районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У Дніпрі, 25 листопада, в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Корреспондент.net
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Слов'янська;
вул. Гайсинська;
пров. Дніпровський;
вул. Армійська, 20, 2-д;
пр. Гагаріна, 40, 40-б, 40-г, 59, 70-б;
вул. Гнатюка Миколи 2;
вул. Полкова 4;
вул. Олени Ган 1-11;
вул. Ботанічна 13, 13а, 10, 17;
вул. Глазунова 3-15, 4-22;
вул. Маневрова 1-27;
вул. Достоєвського 1-29, 2-22;
вул. Кишинева 4-30, 1-79;
вул. Рейнгарда 1-45, 2-46;
вул.Николая Гнатюка 15-57, 28-86;
вул. Бронетанкова 3-35;
вул. Полкова 23.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Білгородська, 106- 136, 136а, 127 - 177;
вул. Східна, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7б;
пров. Східний, 1 - 63, 2 - 68;
просп. Миру, 3, 7;
вул. Мохова, 30 - 84, 33 - 97г;
вул. Робкорівська, 13 - 31, 31а;
вул. Резервна, 12 - 44а;
вул. Чернявського, 23, 25;
пров. Шпаковий, 8 - 32;
вул. Робкорівська, 26-106, 27-73;
вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
вул. Шпакова, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Новокодацький район:
пр. Івана Мазепи, 8-16, 16-30;
вул. Ногінська, 1, 5, 11-17, 21-31, 35, 2, 4, 12-20, 24;
вул. Матлахова, 3а, 5-15;
вул. Володимира Самодрига, 1-13, 2-18;
вул. Полковника Горленко, 1-27, 2-26;
вул. Дунаєвського, 5-29, 18-30;
вул. Військово-Морська, 9.
Центральний район:
просп. Пушкіна, 11, 11а;
вул. Савченко, 4, 6, 6б, 6в;
просп. Поля, 8, 8а;
вул. Антоновича, 16, 16а, 16б;
просп. Пушкіна, 31б, 29-33б;
вул. Руденко, 59.
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців 80-82; 85; 89;
вул. Барвінковська 2а - 6;
вул. Олександра Кониського 65а, 60 - 68, 65 - 79;
вул. Сікорського 4, 6, 1, 3, 9 - 13.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся