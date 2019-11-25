П'ять районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

У Дніпрі, 25 листопада, в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Корреспондент.net

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Слов'янська;

вул. Гайсинська;

пров. Дніпровський;

вул. Армійська, 20, 2-д;

пр. Гагаріна, 40, 40-б, 40-г, 59, 70-б;

вул. Гнатюка Миколи 2;

вул. Полкова 4;

вул. Олени Ган 1-11;

вул. Ботанічна 13, 13а, 10, 17;

вул. Глазунова 3-15, 4-22;

вул. Маневрова 1-27;

вул. Достоєвського 1-29, 2-22;

вул. Кишинева 4-30, 1-79;

вул. Рейнгарда 1-45, 2-46;

вул.Николая Гнатюка 15-57, 28-86;

вул. Бронетанкова 3-35;

вул. Полкова 23.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Білгородська, 106- 136, 136а, 127 - 177;

вул. Східна, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7б;

пров. Східний, 1 - 63, 2 - 68;

просп. Миру, 3, 7;

вул. Мохова, 30 - 84, 33 - 97г;

вул. Робкорівська, 13 - 31, 31а;

вул. Резервна, 12 - 44а;

вул. Чернявського, 23, 25;

пров. Шпаковий, 8 - 32;

вул. Робкорівська, 26-106, 27-73;

вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

вул. Шпакова, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Новокодацький район:

пр. Івана Мазепи, 8-16, 16-30;

вул. Ногінська, 1, 5, 11-17, 21-31, 35, 2, 4, 12-20, 24;

вул. Матлахова, 3а, 5-15;

вул. Володимира Самодрига, 1-13, 2-18;

вул. Полковника Горленко, 1-27, 2-26;

вул. Дунаєвського, 5-29, 18-30;

вул. Військово-Морська, 9.

Центральний район:

просп. Пушкіна, 11, 11а;

вул. Савченко, 4, 6, 6б, 6в;

просп. Поля, 8, 8а;

вул. Антоновича, 16, 16а, 16б;

просп. Пушкіна, 31б, 29-33б;

вул. Руденко, 59.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців 80-82; 85; 89;

вул. Барвінковська 2а - 6;

вул. Олександра Кониського 65а, 60 - 68, 65 - 79;

вул. Сікорського 4, 6, 1, 3, 9 - 13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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