П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 7 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вулиця Ярославни;

вулиця Ярова;

вулиця Івана Купала;

вулиця Радикальна;

провулок Дубінінський;

вулиця Дубінінська;

вулиця Білокам'яна;

вулиця Нижньогородська;

с/т "Шиянка";

вулиця Краснобогатирська;

вулиця Полісадна;

вулиця Халхінгольска;

вулиця Житня;

вулиця Гречко, 2-74, 1-39;

вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;

вулиця Підгірна, 51-121, 44-104;

вулиця Польова, 1-19, 2-62;

вулиця Чаплинська, 209-263, 142-216;

вулиця Каширська, 5-27, 18-38;

вулиця Гречко, 41-119, 76-107;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

вулиця Піщана 1-5, 2-8;

вулиця Дежньова 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;

вулиця Шляхова, 3;

вулиця Нагатинська 1-19, 2, 4.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Малиновського, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;

вулиця Бойова, 2-18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;

вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

провулок Солончаковий 1-15, 1-19;

вулиця Грінченка 109-117;

вулиця Ферганська, 1-47, 4-4б;

вулиця Богомаза, 127-175, 124-154;

вулиця Трансформаторна, 1-53.

Центральний район:

вулиця Володимирська, 1-17, 2-28;

вулиця Кабардинівська 17-25;

вулиця Саксаганського 9-27, 2-30;

вулиця Леонтовича 1-47, 2-32;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;

вулиця Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.

Соборний район:

спуск Крутогірний, 14, 16, 16а, 16д;

вулиця Барнаульська, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;

вулиця Набережна Перемоги 65Д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;

бульвар Слави 4, 4а, 5к, 5б, 6А.

Новокодацький район:

вулиця Коробова, 29а;

бульвар Рубіновий, 12, 18;

вулиця Шодуарівська, 6б, 10а;

ж/м "Червоний камінь", 29а;

ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;

вулиця Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;

вулиця Юрія Кондратюка, 4;

вулиця Сумська, 25-29, 29б, 26, 30;

вулиця Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

вулиця Флангова, 29-41, 53, 30-58;

вулиця Демократична, 9-25, 10-32;

вулиця Докучаєва, 24;

проспект Металургів, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржнику може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.