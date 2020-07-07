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П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Життя міста
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П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

П'ять районів Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua

У вівторок, 7 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вулиця Ярославни;

  • вулиця Ярова;

  • вулиця Івана Купала;

  • вулиця Радикальна;

  • провулок Дубінінський;

  • вулиця Дубінінська;

  • вулиця Білокам'яна;

  • вулиця Нижньогородська;

  • с/т "Шиянка";

  • вулиця Краснобогатирська;

  • вулиця Полісадна;

  • вулиця Халхінгольска;

  • вулиця Житня;

  • вулиця Гречко, 2-74, 1-39;

  • вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;

  • вулиця Підгірна, 51-121, 44-104;

  • вулиця Польова, 1-19, 2-62;

  • вулиця Чаплинська, 209-263, 142-216;

  • вулиця Каширська, 5-27, 18-38;

  • вулиця Гречко, 41-119, 76-107;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

  • вулиця Піщана 1-5, 2-8;

  • вулиця Дежньова 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;

  • вулиця Шляхова, 3;

  • вулиця Нагатинська 1-19, 2, 4.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Малиновського, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;

  • вулиця Бойова, 2-18;

  • вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

  • вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

  • вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;

  • вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

  • провулок Солончаковий 1-15, 1-19;

  • вулиця Грінченка 109-117;

  • вулиця Ферганська, 1-47, 4-4б;

  • вулиця Богомаза, 127-175, 124-154;

  • вулиця Трансформаторна, 1-53.

Центральний район:

  • вулиця Володимирська, 1-17, 2-28;

  • вулиця Кабардинівська 17-25;

  • вулиця Саксаганського 9-27, 2-30;

  • вулиця Леонтовича 1-47, 2-32;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;

  • вулиця Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.

Соборний район:

  • спуск Крутогірний, 14, 16, 16а, 16д;

  • вулиця Барнаульська, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;

  • вулиця Набережна Перемоги 65Д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;

  • бульвар Слави 4, 4а, 5к, 5б, 6А.

Новокодацький район:

  • вулиця Коробова, 29а;

  • бульвар Рубіновий, 12, 18;

  • вулиця Шодуарівська, 6б, 10а;

  • ж/м "Червоний камінь", 29а;

  • ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;

  • вулиця Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 4;

  • вулиця Сумська, 25-29, 29б, 26, 30;

  • вулиця Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

  • вулиця Флангова, 29-41, 53, 30-58;

  • вулиця Демократична, 9-25, 10-32;

  • вулиця Докучаєва, 24;

  • проспект Металургів, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.

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