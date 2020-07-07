П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси
П'ять районів Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua
У вівторок, 7 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вулиця Ярославни;
вулиця Ярова;
вулиця Івана Купала;
вулиця Радикальна;
провулок Дубінінський;
вулиця Дубінінська;
вулиця Білокам'яна;
вулиця Нижньогородська;
с/т "Шиянка";
вулиця Краснобогатирська;
вулиця Полісадна;
вулиця Халхінгольска;
вулиця Житня;
вулиця Гречко, 2-74, 1-39;
вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128;
вулиця Підгірна, 51-121, 44-104;
вулиця Польова, 1-19, 2-62;
вулиця Чаплинська, 209-263, 142-216;
вулиця Каширська, 5-27, 18-38;
вулиця Гречко, 41-119, 76-107;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;
вулиця Піщана 1-5, 2-8;
вулиця Дежньова 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;
вулиця Шляхова, 3;
вулиця Нагатинська 1-19, 2, 4.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Малиновського, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;
вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;
вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;
вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;
провулок Солончаковий 1-15, 1-19;
вулиця Грінченка 109-117;
вулиця Ферганська, 1-47, 4-4б;
вулиця Богомаза, 127-175, 124-154;
вулиця Трансформаторна, 1-53.
Центральний район:
вулиця Володимирська, 1-17, 2-28;
вулиця Кабардинівська 17-25;
вулиця Саксаганського 9-27, 2-30;
вулиця Леонтовича 1-47, 2-32;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;
вулиця Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.
Соборний район:
спуск Крутогірний, 14, 16, 16а, 16д;
вулиця Барнаульська, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;
вулиця Набережна Перемоги 65Д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;
бульвар Слави 4, 4а, 5к, 5б, 6А.
Новокодацький район:
вулиця Коробова, 29а;
бульвар Рубіновий, 12, 18;
вулиця Шодуарівська, 6б, 10а;
ж/м "Червоний камінь", 29а;
ж/м Покровський, 5а, 5б, 5в;
вулиця Набережна Заводська, 119д, 117а, 103а;
вулиця Юрія Кондратюка, 4;
вулиця Сумська, 25-29, 29б, 26, 30;
вулиця Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;
вулиця Флангова, 29-41, 53, 30-58;
вулиця Демократична, 9-25, 10-32;
вулиця Докучаєва, 24;
проспект Металургів, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.
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