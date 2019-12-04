П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 4 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Відкритий

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Алтайська, 13, Д / К №308;

вул. Алтайська, 19;

вул. Алтайська, 4а, Школа №51;

вул. Алтайська, 13, Д / К №308;

пер. Альпійський, 5а, Гуртожиток;

пер. Альпійський, 5а, Кондитерський цех;

пер. Альпійський, 1 - 5, 4 - 10;

вул. Виборзька, 14, Будинок технічної творчості;

вул. Гомельська, 15 - 29, 4 - 10;

вул. Гомельська, 23/3, сигналізація;

вул. Гомельська, 17а, ФОП Ломака;

вул. Могилевська, 19;

вул. Щепкіна, 39, котельня;

вул. Щепкіна, 34.

Індустріальний район:

вул. Батумська, 5, 7;

вул. Біляєва, 4, 8, 10, 12;

вул. Біляєва, 16;

вул. Генерала Захарченко, 10, 2и - 2к, 1 та - 2к;

вул. Донецьке шосе, 15;

пр. Миру, 18б, 18д - 18г, 18ж - 18е, 18в;

вул. Радищева, 12;

пр. Слобожанський, 109, 109а.

Соборний район:

вул. Архітектора Дольника, 10, 12 - 18;

вул. Вернадського, 35.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Березинська, 59, 66, 70, 72, 72а;

вул. Генерала Захарченко, 15;

вул. Глухівська, 25;

вул. Казахстанська, 9 - 41, 73 - 141, 28/1 - 88, 90 - 146;

вул. Лужникова, 1 - 53, 2 - 22;

пер. Окопний, 1 - 23, 2 - 36.

Центральний район:

вул. Аптекарський балка, 15 - 89, 48 - 90;

вул. Вознесенська, 31 - 37, 26 - 32;

вул. Грушевського, 28 - 34, 38;

вул. Кабардинская, 1 - 17, 2 - 16;

вул. Кавалерійська, 22, ПП "Созидатель";

вул. Кавалерійська, 28 - 44, 9 - 21;

вул. Канатна, 50 - 122, 3 - 21;

пр. Орлика, 19, 19а, 21, 21а;

пр. Поля, 107а, 107б;

вул. Робоча, 2 - 14;

вул. Свєтлова, 39 - 49, 38 - 50;

вул. Троїцька, 39, 41, 44 - 42;

пр. Хмельницького, 4г, 4в.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 2 на 3 грудня в Дніпрі пішов перший сніг. У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП на перехресті вулиць Макарова та Титова через ожеледицю.

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