П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 4 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Відкритий
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Алтайська, 13, Д / К №308;
вул. Алтайська, 19;
вул. Алтайська, 4а, Школа №51;
вул. Алтайська, 13, Д / К №308;
пер. Альпійський, 5а, Гуртожиток;
пер. Альпійський, 5а, Кондитерський цех;
пер. Альпійський, 1 - 5, 4 - 10;
вул. Виборзька, 14, Будинок технічної творчості;
вул. Гомельська, 15 - 29, 4 - 10;
вул. Гомельська, 23/3, сигналізація;
вул. Гомельська, 17а, ФОП Ломака;
вул. Могилевська, 19;
вул. Щепкіна, 39, котельня;
вул. Щепкіна, 34.
Індустріальний район:
вул. Батумська, 5, 7;
вул. Біляєва, 4, 8, 10, 12;
вул. Біляєва, 16;
вул. Генерала Захарченко, 10, 2и - 2к, 1 та - 2к;
вул. Донецьке шосе, 15;
пр. Миру, 18б, 18д - 18г, 18ж - 18е, 18в;
вул. Радищева, 12;
пр. Слобожанський, 109, 109а.
Соборний район:
вул. Архітектора Дольника, 10, 12 - 18;
вул. Вернадського, 35.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Березинська, 59, 66, 70, 72, 72а;
вул. Генерала Захарченко, 15;
вул. Глухівська, 25;
вул. Казахстанська, 9 - 41, 73 - 141, 28/1 - 88, 90 - 146;
вул. Лужникова, 1 - 53, 2 - 22;
пер. Окопний, 1 - 23, 2 - 36.
Центральний район:
вул. Аптекарський балка, 15 - 89, 48 - 90;
вул. Вознесенська, 31 - 37, 26 - 32;
вул. Грушевського, 28 - 34, 38;
вул. Кабардинская, 1 - 17, 2 - 16;
вул. Кавалерійська, 22, ПП "Созидатель";
вул. Кавалерійська, 28 - 44, 9 - 21;
вул. Канатна, 50 - 122, 3 - 21;
пр. Орлика, 19, 19а, 21, 21а;
пр. Поля, 107а, 107б;
вул. Робоча, 2 - 14;
вул. Свєтлова, 39 - 49, 38 - 50;
вул. Троїцька, 39, 41, 44 - 42;
пр. Хмельницького, 4г, 4в.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 2 на 3 грудня в Дніпрі пішов перший сніг. У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП на перехресті вулиць Макарова та Титова через ожеледицю.
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