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10 листопада • оновлено в 11:52
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"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

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У Кам'янському Дніпропетровської області місцева мешканка помітила двох дітей, які спали на трубах тепломережі.

Інша мешканка міста написала в коментарях до повідомлення, опублікованого в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook, що бачила дітей і на наступний день.

У Кам'янському помітили безпритульних дітей

У Кам'янському помітили безпритульних дітей

Марія Дробная в Facebook

"Дітям на вигляд максимум років по 11. Якщо все таки цих дітей вигнали батьки, мені їх шкода. Фото зроблено в п'ятницю 08.11.19 о 9 ранку", – написала в групі Марія Дробная.

Марія Дробная в Facebook

Марія Дробная в Facebook

Повідомлення дівчини викликало бурхливу реакцію користувачів. В одному з повідомлень було сказано, що діти просили гроші у перехожих.

"Вони вчора гроші просили біля АТБ на площі. І я б не сказала що вони колятся або нюхають наркотичні речовини", – зазначила жінка.

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Багато з користувачів обурювалися через те, що автор повідомлення не викликала поліцію або соціальну службу.

"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Деякі нічого дивного і страшного в ситуації не побачили, оскільки "у всіх практично радянських дитячих фільмах діти бували в подібних місцях".

"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

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Разом з тим кілька користувачів попросили точно вказати місце, де бачили дітей, щоб по можливості приватної розмови з ними і допомогти.

"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через вихователя в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство по відношенню до дітей. Жінка дозволяє собі бити вихованців по голові та інших частинах тіла, які не хочуть спати, відправляє в "в'язницю" - сусідню порожню групу, лякає дітей тим, що заклеїть їм очі.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
діти
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Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Всяко лучше, чем в украинских детских домах.
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бродячие бывают собаки и кошки! А дети - беспризорные!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это скорое будущее всей Украины.
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4
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