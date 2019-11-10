"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

У Кам'янському Дніпропетровської області місцева мешканка помітила двох дітей, які спали на трубах тепломережі.

Інша мешканка міста написала в коментарях до повідомлення, опублікованого в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook, що бачила дітей і на наступний день.

У Кам'янському помітили безпритульних дітей Марія Дробная в Facebook

"Дітям на вигляд максимум років по 11. Якщо все таки цих дітей вигнали батьки, мені їх шкода. Фото зроблено в п'ятницю 08.11.19 о 9 ранку", – написала в групі Марія Дробная.

Марія Дробная в Facebook

Повідомлення дівчини викликало бурхливу реакцію користувачів. В одному з повідомлень було сказано, що діти просили гроші у перехожих.

"Вони вчора гроші просили біля АТБ на площі. І я б не сказала що вони колятся або нюхають наркотичні речовини", – зазначила жінка.

Багато з користувачів обурювалися через те, що автор повідомлення не викликала поліцію або соціальну службу.

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Деякі нічого дивного і страшного в ситуації не побачили, оскільки "у всіх практично радянських дитячих фільмах діти бували в подібних місцях".

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Разом з тим кілька користувачів попросили точно вказати місце, де бачили дітей, щоб по можливості приватної розмови з ними і допомогти.

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через вихователя в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство по відношенню до дітей. Жінка дозволяє собі бити вихованців по голові та інших частинах тіла, які не хочуть спати, відправляє в "в'язницю" - сусідню порожню групу, лякає дітей тим, що заклеїть їм очі.

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