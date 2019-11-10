"Просто жах!" Мережу розлютило фото бродячих дітей під Дніпром

У Кам'янському Дніпропетровської області місцева мешканка помітила двох дітей, які спали на трубах тепломережі.
Інша мешканка міста написала в коментарях до повідомлення, опублікованого в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook, що бачила дітей і на наступний день.
У Кам'янському помітили безпритульних дітей
Марія Дробная в Facebook
"Дітям на вигляд максимум років по 11. Якщо все таки цих дітей вигнали батьки, мені їх шкода. Фото зроблено в п'ятницю 08.11.19 о 9 ранку", – написала в групі Марія Дробная.
Марія Дробная в Facebook
Повідомлення дівчини викликало бурхливу реакцію користувачів. В одному з повідомлень було сказано, що діти просили гроші у перехожих.
"Вони вчора гроші просили біля АТБ на площі. І я б не сказала що вони колятся або нюхають наркотичні речовини", – зазначила жінка.
Багато з користувачів обурювалися через те, що автор повідомлення не викликала поліцію або соціальну службу.
Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook
Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook
Деякі нічого дивного і страшного в ситуації не побачили, оскільки "у всіх практично радянських дитячих фільмах діти бували в подібних місцях".
Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook
Разом з тим кілька користувачів попросили точно вказати місце, де бачили дітей, щоб по можливості приватної розмови з ними і допомогти.
Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook
Група "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через вихователя в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство по відношенню до дітей. Жінка дозволяє собі бити вихованців по голові та інших частинах тіла, які не хочуть спати, відправляє в "в'язницю" - сусідню порожню групу, лякає дітей тим, що заклеїть їм очі.
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