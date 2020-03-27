Прогріє до +16: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 27 березня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго. Весь інший час небо в місті буде вкрите хмарами, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 34-60%. Світанок настане о 5:24, захід очікується о 18:05. Без опадів.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найближчі три дні в Україні помітно потепліє, проте це тепло буде дуже умовним, тому що весну Україна зустріне з морозами і навіть невеликим снігом.

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