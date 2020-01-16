Працювали з Європою: в Дніпрі "накрили" крупний наркобізнес. Відео

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків.

Поставка заборонених препаратів здійснювалась з країн Євросоюзу. Організатора наркобізнесу затримали під час отримання чергової поштової посилки, в якій знаходилося більше 200 таблеток з небезпечними психотропними речовинами, повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Як вдалося встановити правоохоронцям, психотропи замовлялися через інтернет у постійного реалізатора заборонених препаратів. За наявною інформацією, щомісяця наркодилери отримували в середньому чотири посилки з психотропними речовинами, серед яких - MDMA, LCD. Зловмисники реалізовували психотропи на території області, використовуючи боти в інтернет-месенджерах і служби кур'єрської доставки.

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Правоохоронці затримали організатора наркобізнесу при отриманні одного з чергових поштових відправлень, в якому перебувало понад 200 таблеток, що містять особливо небезпечні психотропні речовини. Під час ряду обшуків у фігурантів справи також було виявлено нарколабораторію, яку зловмисники організували в звичайній квартирі багатоповерхового будинку, повністю забезпечивши її необхідним обладнанням, системою вентиляції та клімат-контролем. У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва.

В рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) і ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак вперше оприлюднив свою декларацію, яку подав 28 грудня 2019 року, перед звільненням зі спецслужби. Дані з'явилися на сайті НАПКА після того, як законодавчо було знято заборону на розсекречення документів співробітників СБУ. Примітно, що Грицак став першим, хто це зробив.

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