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20 грудня • оновлено в 07:24
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Карина Бондаренко

Повернуться морози: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня в Дніпрі

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У п'ятницю, 20 грудня, в Дніпрі похмура ніч і похмурий ранок плавно перетечуть в ясний день.

До вечора небо знову опиниться у владі хмар. Про це повідомляє Синоптик.

За прогнозом синоптиків, опадів в цей день не очікується. Однак температура повітря опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від -1 до +5 градусів за Цельсієм.

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Через вогкість температура повітря буде відчуватися значно нижче, ніж реальні показники.

Повернуться морози: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що після тривалого аномального тепла в Україні в п'ятницю, 20 грудня, очікується невелике і тимчасове похолодання.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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