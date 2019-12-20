Повернуться морози: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня в Дніпрі

У п'ятницю, 20 грудня, в Дніпрі похмура ніч і похмурий ранок плавно перетечуть в ясний день.

До вечора небо знову опиниться у владі хмар. Про це повідомляє Синоптик.

За прогнозом синоптиків, опадів в цей день не очікується. Однак температура повітря опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від -1 до +5 градусів за Цельсієм.

Через вогкість температура повітря буде відчуватися значно нижче, ніж реальні показники.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після тривалого аномального тепла в Україні в п'ятницю, 20 грудня, очікується невелике і тимчасове похолодання.

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