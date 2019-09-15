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15 вересня • оновлено в 11:02
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Поступився місцем дитині і присоромив Богдана: чим запам'ятався візит Зеленського в Дніпро

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У Дніпрі 14 вересня побував президент України Володимир Зеленський з робочим візитом.

Гарант інспектував Новий міст, їздив на тролейбусі і навіть випив пива з мером Борисом Філатовим. OBOZREVATEL розповість, чим запам'ятався місту візит Зеленського.

Володимир Зеленський в Дніпрі

Володимир Зеленський в Дніпрі

  • Президент України привітав дніпрян з Днем міста, а також представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко.

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Зеленський прибув в Дніпро і проїхав в тролейбусі разом з мером Філатовим. Опубліковані фото

Зеленський представив главу Дніпропетровської ОДА

Зеленський представив главу Дніпропетровської ОДА

Інформатор

  • Перед тим, як сісти в новий тролейбус, до Зеленського звернулася жінка. Вона попросила президента розібратися з розслідуванням крадіжки її телефону, яке затягнулося на кілька років.

Глава держави миттєво відреагував на незвичайне прохання і запропонував купити жінці новий телефон. Та відмовилася і пояснила, що на втраченому пристрої були важливі фотографії.

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Жінка звернулася до Зеленського

Жінка звернулася до Зеленського

Інформатор

  • Потім Володимир Зеленський прокотився на тролейбусі з міським головою Борисом Філатовим. На фото видно, що Зеленський і Філатов сидять поруч у той час, як тролейбус від аеропорту їде в місто.

Зеленський і Філатов в тролейбусі

Зеленський і Філатов в тролейбусі

Страна

  • Також під час поїздки глава Офісу президента Андрій Богдан намагався не пустити людей в тролейбус, в якому їхав український глава Володимир Зеленський.

Так, мер Дніпра запропонував людям поїхати в тролейбусі з президентом. Богдан різко відреагував і сказав: "Не пускайте, це не наші люди. Це люди місцевої влади".

Потім Зеленський заперечив: "Та перестань! .. Негарно ж взагалі ведете себе".

Після цього люди увійшли в тролейбус і поїхали, а гарант, який сидів, поступився місцем дитині.

  • Президент України побував і на Фестивальному причалі, де спробував пиво з Андрієм Богданом і мером Борисом Філатовим.

Зеленський, Філатов і Богдан випили пива

Зеленський, Філатов і Богдан випили пива

Україна 24/7

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України-2019" в рамках святкування Дня міста в Дніпрі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новий міст у Дніпрі
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