Поступився місцем дитині і присоромив Богдана: чим запам'ятався візит Зеленського в Дніпро

У Дніпрі 14 вересня побував президент України Володимир Зеленський з робочим візитом.
Гарант інспектував Новий міст, їздив на тролейбусі і навіть випив пива з мером Борисом Філатовим. OBOZREVATEL розповість, чим запам'ятався місту візит Зеленського.
Володимир Зеленський в Дніпрі
Президент України привітав дніпрян з Днем міста, а також представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко.
Зеленський представив главу Дніпропетровської ОДА
Інформатор
Перед тим, як сісти в новий тролейбус, до Зеленського звернулася жінка. Вона попросила президента розібратися з розслідуванням крадіжки її телефону, яке затягнулося на кілька років.
Глава держави миттєво відреагував на незвичайне прохання і запропонував купити жінці новий телефон. Та відмовилася і пояснила, що на втраченому пристрої були важливі фотографії.
Жінка звернулася до Зеленського
Інформатор
Потім Володимир Зеленський прокотився на тролейбусі з міським головою Борисом Філатовим. На фото видно, що Зеленський і Філатов сидять поруч у той час, як тролейбус від аеропорту їде в місто.
Зеленський і Філатов в тролейбусі
Страна
Також під час поїздки глава Офісу президента Андрій Богдан намагався не пустити людей в тролейбус, в якому їхав український глава Володимир Зеленський.
Так, мер Дніпра запропонував людям поїхати в тролейбусі з президентом. Богдан різко відреагував і сказав: "Не пускайте, це не наші люди. Це люди місцевої влади".
Потім Зеленський заперечив: "Та перестань! .. Негарно ж взагалі ведете себе".
Після цього люди увійшли в тролейбус і поїхали, а гарант, який сидів, поступився місцем дитині.
Президент України побував і на Фестивальному причалі, де спробував пиво з Андрієм Богданом і мером Борисом Філатовим.
Зеленський, Філатов і Богдан випили пива
Україна 24/7
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України-2019" в рамках святкування Дня міста в Дніпрі.
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