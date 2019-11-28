Помиратимуть довго: в Дніпрі влаштували жорстоку пастку для котів, мережа в гніві

У житловому масиві Парус в Дніпрі бездомних котів замурували в підвалі багатоповерхівки.

Місцеві жителі звинувачують в скоєному голову ОСББ. Про це повідомили на сторінці благодійної організації "Екстрена допомога тваринам" в Facebook.

У Дніпрі котів замурували в підвалі Мурманський вісник

"Вчора голова ОСББ ще одного з будинків на Парусі вирішила замурувати котів в підвалі. Для них єдиним місцем, де вони могли сховатися і відчути тепло в холодні зимові дні і ночі, був підвал. І ось – немає його! Ті, що замуровані, будуть там вмирати, довго і болісно. Інші будуть замерзати на вулиці і теж вмирати", – розповіла учасниця спільноти.

У Дніпрі влаштували жорстоку пастку для котів Сторінка БО "Екстрена допомога тваринам" в Facebook

У Дніпрі влаштували жорстоку пастку для котів Сторінка БО "Екстрена допомога тваринам" в Facebook

Автор звернення підкреслила, що ще в березні минулого року Дніпровська міськрада визнала бездомних котів частиною екосистеми. Комунальні житлові підприємства, а також житлові кооперативи та об'єднання домовласників повинні не тільки стежити за належним станом підвалів і горищ, а й запобігати ізоляції чотирилапих. Як зазначила дніпрянка, тварини в місті захищені тільки на папері.

"На превеликий жаль і розчарування, поліція нічого не зробила, щоб їх хоч якось захистити, а навіть навпаки – захищає ось таких безсердечних і бездушних людей", – сказано в повідомленні.

Пост викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Крім того, частина тварин залишилася на вулиці і вони просто не розуміють, чому не можуть тепер потрапити до себе додому. Сьогодні вони мокнуть під дощем, а завтра будуть мерзнути на морозі і гинути від холоду", – зазначила місцева мешканка.

"Викликайте ДСНС і рятуйте тварин. Зателефонуйте в зооконтроль. Знайдіть зварника і звільніть", – радять в коментарях.

"У Дніпрі це заборонено. Кішки в Дніпрі – частина екосистеми!" – нагадала дніпрянка.

Скріншот Сторінка БО "Екстрена допомога тваринам" в Facebook

Скріншот Сторінка БО "Екстрена допомога тваринам" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мережу розлютило відео знущання над твариною в Одесі. На "Старокінному" ринку продавець папуг посадив одного з птахів на ланцюг, чим розлютив покупців. Вони викликали поліцію і написали заяву за фактом жорстокого поводження з твариною.

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