Поліція Дніпропетровщини через три доби зловила маршрутника, який втік після ДТП

На Дніпропетровщині поліція встановила місцезнаходження водія маршрутки, який втік після ДТП з переворотом в Петриківському районі.

Як встановили правоохоронці, протягом трьох днів маршрутник переховувався в місті Кам'янське. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

45-річному чоловікові вручили повістку. Йому необхідно прибути 27 липня до відділення поліції для подальших слідчих дій. За результатами судово-медичної та автотехнічної експертиз буде вирішуватися питання про вручення чоловікові повідомлення про підозру.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Петриківському районі Дніпропетровської області в результаті ДТП за участю автобуса постраждали 15 осіб.