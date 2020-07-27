Поліція Дніпропетровщини через три доби зловила маршрутника, який втік після ДТП
ДТП в Петриківському районі. Колаж
На Дніпропетровщині поліція встановила місцезнаходження водія маршрутки, який втік після ДТП з переворотом в Петриківському районі.
Як встановили правоохоронці, протягом трьох днів маршрутник переховувався в місті Кам'янське. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
45-річному чоловікові вручили повістку. Йому необхідно прибути 27 липня до відділення поліції для подальших слідчих дій. За результатами судово-медичної та автотехнічної експертиз буде вирішуватися питання про вручення чоловікові повідомлення про підозру.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Петриківському районі Дніпропетровської області в результаті ДТП за участю автобуса постраждали 15 осіб.