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Похмуро і прохолодно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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Похмуро і прохолодно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Погода в Дніпрі. khersonline.net

У п'ятницю, 14 серпня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Хмари закриють небо з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +22 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 37-83%. Світанок настане о 5:31, захід очікується о 19:57.

Скріншот

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 серпня погода в більшості областей України буде сухою, тільки в деяких регіонах очікуються опади і грози.

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