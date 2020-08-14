Похмуро і прохолодно: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 14 серпня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Хмари закриють небо з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +22 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 37-83%. Світанок настане о 5:31, захід очікується о 19:57.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 серпня погода в більшості областей України буде сухою, тільки в деяких регіонах очікуються опади і грози.