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10 грудня • оновлено в 07:31
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Карина Бондаренко

Похмурий вівторок: прогноз погоди в Дніпрі на 10 грудня

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У вівторок, 10 грудня, в Дніпрі буде хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, протягом усього дня температура повітря не опуститься нижче позначки нуля.

Опадів в Дніпрі не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

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Вдень температура повітря буде коливатися від +3 до +4 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 2 градусів.

Скріншот

Скріншот

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

news.yandex.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на понеділок, 9 грудня, вандали вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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