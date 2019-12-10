Похмурий вівторок: прогноз погоди в Дніпрі на 10 грудня

У вівторок, 10 грудня, в Дніпрі буде хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, протягом усього дня температура повітря не опуститься нижче позначки нуля.
Опадів в Дніпрі не очікується. Про це повідомляє Синоптик.
Вдень температура повітря буде коливатися від +3 до +4 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 2 градусів.
Скріншот
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Дніпрі
news.yandex.ru
Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на понеділок, 9 грудня, вандали вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.
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