Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 26 листопада

У Дніпрі в понеділок, 26 листопада, очікується сонячна і морозна погода.

У місті і на території області опадів не прогнозується, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2... - 4 градуси морозу, а вдень – +1... +3 градусів тепла.

Погода в Дніпрі Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram