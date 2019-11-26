Головна Новини
26 листопада • оновлено в 09:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 26 листопада

712
Читати матеріал російською

У Дніпрі в понеділок, 26 листопада, очікується сонячна і морозна погода.

У місті і на території області опадів не прогнозується, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Новини
У Дніпрі завиють сирени: названі дата і причина

Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2... - 4 градуси морозу, а вдень – +1... +3 градусів тепла.

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги