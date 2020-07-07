Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 7 липня

У вівторок, 7 липня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Ясна ранкове небо затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +22 до +37 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 22-63%. Світанок настане о 04:45, захід очікується о 20:44.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні у вівторок, 7 липня, буде дощовою, місцями з грозами. У деяких регіонах спека досягне 37 градусів.