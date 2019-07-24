Подарунок для азербайджанців: вулицю в Дніпрі перейменували в честь радянського співака

24 липня під час сесії міської ради Дніпра депутати перейменували вулицю 8 Марта в Соборному районі.
Тепер вона називається на честь радянського співака і композитора Мусліма Магомаєва. Про це OBOZREVATEL повідомляє з місця події.
У Дніпрі перейменували вулицю
АиФ-Украина
Відповідне рішення прийняли для усунення дубльованих назв вулиць. Дві інші вулиці 8 Березня знаходяться в Новокадакском і Амур-Нижньодніпровському районах. Їх назви поки залишаються без змін.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував перейменування вулиці на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував пісню відомого співака і композитора.
"У цьому Місті живе як мінімум 30 000 азербайджанців. Зробили сьогодні на сесії їм подарунок. І не тільки їм, а всім нашим батькам, які Його любили. Він був Геній. Тепер в Дніпрі буде вулиця Мусліма Магомаєва. І, так," Сонце зійде "(с)", - написав Філатов.
Муслім Магомаєв
media.az
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що радник Зеленського запропонував перейменувати Росію : в Москві відповіли.
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