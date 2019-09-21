Після 35 треба задуматися: кардіолог розкрив головні секрети молодості

Кардіолог, кандидат медичних наук, доктор філософії Марина Саламатіна розповіла, що вже після 35 років можна спостерігати процеси, які свідчать про незворотнє старіння організму.

При цьому людина, якщо здасться метою, може уповільнити настання старості, передає "Інформатор".

Кардіолог розповіла, як уповільнити старість svidok.online

Про те, що почалося старіння, можуть свідчити надмірна стомлюваність, зниження швидкості виконання звичних завдань, уповільнення мислення, проблеми з пам'яттю, відволікання і дратівливість, розлади сну.

При цьому чим раніше людина зверне увагу на своє здоров'я, тим більше шансів попередити ранній знос організму.

"Після 35 років треба вже серйозно замислюватися про те, що ваш пост-гарантійний термін. Після цього починаються больові синдроми в хребті, ногах. Розлади шлунково-кишкового тракту, оскільки людина сьогодні їсть багато того, на що його організм не запрограмований природою", – цитує видання Саламатіну.

Вона зазначила, що в боротьбі зі старінням звернення до сімейних лікарів може бути недостатньо і необхідно шукати профільного лікаря, що займається саме проблемами зносу організму.

Необоротні процеси починаються вже після 35-ти років dobre.stb.ua

"Але при цьому обраному лікарю, як кухареві та юристу, треба довіряти. Або шукати іншого", – сказала фахівець.

Разом з тим одного звернення до лікарів недостатньо. Необхідно також звертати увагу на харчування, фізичні навантаження, намагатися зберігати бадьорість та гарний настрій, загалом, дотримуватися здорового способу життя.

Однак тут також криються свої підводні камені, їх ім'я – генетика.

"Є гени, що відповідають за рівень холестерину в крові і за рівень "хорошого" холестерину, що видаляє "поганий" холестерин. Якщо є похибки в цих генах, то коригування можна домогтися тільки таблетками", – навела приклад Саламатіна.

Вона зазначила, що для визначення відповідного конкретній людині режиму харчування і тренувань, для контролю за захворюваннями, які загрожують саме їй, найкраще здати генетичні аналізи.

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"Якщо ми знаємо, що робити, то і зробити можемо багато. А що робити підкаже генетичний аналіз організму. На гени ми вплинути ніяк не можемо. Але впливом ззовні ми можемо або послабити вплив мутованих генів, або підсилити дію хороших генів", – запевнила лікар.

Зокрема, вона порадила здавати панелі генів, які відповідають за загальне оздоровлення організму.

Генетичний тест допоможе зрозуміти, як сповільнити старість ukr.media

Крім того, якщо є підозра на генетичну схильність до певного захворювання, то необхідно пройти певний генетичний тест. Особливо такі аналізи необхідно здати тим, у кого в родині були випадки повторюваного раку.

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