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12 листопада • оновлено в 14:22
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Під Дніпром зникла жінка з двома дітьми: прикмети

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У Кам'янському Дніпропетровської області зникли Ольга Біланова і двоє дітей, хлопчик і дівчинка.

За інформацією пресслужби поліції Дніпропетровської області, жінка з дітьми пішла з дому і не повернулася.

Зниклі Ольга, Марія і Олександр Біланова

Зниклі Ольга, Марія і Олександр Біланова

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Південним відділенням поліції Кам'янського ОП ГУНП в Дніпропетровській області встановлюється місцезнаходження безвісти зниклої жінки і двох її неповнолітніх дітей, які пішли з місця проживання в м. Кам'янське по вул. Дунайській і на теперішній час місце їх перебування невідоме", – сказано в повідомленні.

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Зниклій на вигляд 40 років, зріст близько 170 см, волосся темне до плечей, худорлявої статури, має бородавку у носа.

Була одягнена в темні джинси, червоний пуховик і червоні туфлі.

Зниклі діти 2007 і 2012 року народження.

Олександр Біланов: на вигляд 12 років, зріст близько 120 см, волосся світле, худорлявої статури, був одягнений в чорно-синю куртку, темні джинси, кросівки блакитного кольору, шапка сірого кольору в жовті смужки.

Марія Біланова: на вигляд 8 років, зріст приблизно 105 см, волосся світле, худорлявої статури, була одягнена в курточку темно-коричневого кольору, чорні туфлі, в'язану шапку.

Якщо Вам відомо місцезнаходження жінки і її неповнолітніх дітей, зверніться будь ласка за телефонами 102, 068-241-17-43, 096-317-44-90.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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