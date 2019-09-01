Під Дніпром водій маршрутки нагрубив ветерану АТО і пасажирці: в мережі обурені

Під Дніпром водій маршрутки "Новомосковськ – Черкаське" відмовив у пільговому проїзді учаснику бойових дій, який пред'явив посвідчення.

Також він нагрубив жінці, яка висловила свою незгоду з його діями. Про це в соціальній мережі Facebook написала сама пасажирка маршрутки, Любов Польова.

Під Дніпром водій відмовився везти ветерана АТО за посвідченням

"Їду сьогодні (31 серпня - ред.) близько 14:00 з Новомосковська та біля ЦРЛ в маршрутку заходять двоє військовослужбовців ... Один з них оплачує проїзд, а другий пред'являє посвідчення ... і тут починається .... Водій відмовляється вести солдата по УБД, тому що немає вільних місць ..." , – написала жінка.

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Авторка повідомлення зазначила, що вона сиділа на передньому сидінні і вирішила поступитися місцем учаснику бойових дій. У свою чергу водій почав грубити жінці.

"Водій обрушив весь свій гнів вже в мою адресу ..."сядь на місце, а то я тебе висаджу ... поки не сядеш, я нікуди не поїду"... Я водієві кажу, що за свій проїзд я заплатила і сама вправі вирішувати – їхати мені стоячи або сидячи .... На що водій відповів – "я його (військовослужбовця) все одно не повезу тому, що в маршрутці немає вільних місць ... нехай платить, якщо хоче їхати стоячи ...", – додала Любов Польова.

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Щоб припинити конфлікт військовий заплатив за проїзд.

У своєму пості авторка зазначила, що пасажири маршрутки вважали за краще не брати участь в суперечці.

Повідомлення жінки в соціальній мережі викликало обурення користувачів на адресу водія маршрутки та інших пасажирів. Багато подякували жінці в коментарях.

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот) Facebook Люби Польової

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот) Facebook Люби Польової

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот) Facebook Центру допомоги учасникам АТО при Дніпропетровській ОДА

У той же час деякі користувачі висловили солідарність з водієм маршрутки і заявили у своїх коментарях, що учасники бойових дій не повинні користуватися пільгами.

Пізніше видання "Днепр вечерний" опублікувало повідомлення з групи 20 окремого мотопіхотного батальйону в Facebook, де один з користувачів пропонує "провчити" маршрутника.

Військовослужбовці хочуть "провчити" водія Днепр вечерний

Раніше OBOZREVATEL писав, що недавно в Дніпрі в сквері Героїв встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей. В результаті невідомі вандали розмалювали і погнули фігури.

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