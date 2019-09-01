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Під Дніпром водій маршрутки нагрубив ветерану АТО і пасажирці: в мережі обурені

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Під Дніпром водій маршрутки "Новомосковськ – Черкаське" відмовив у пільговому проїзді учаснику бойових дій, який пред'явив посвідчення.

Також він нагрубив жінці, яка висловила свою незгоду з його діями. Про це в соціальній мережі Facebook написала сама пасажирка маршрутки, Любов Польова.

Під Дніпром водій відмовився везти ветерана АТО за посвідченням

Під Дніпром водій відмовився везти ветерана АТО за посвідченням

"Їду сьогодні (31 серпня - ред.) близько 14:00 з Новомосковська та біля ЦРЛ в маршрутку заходять двоє військовослужбовців ... Один з них оплачує проїзд, а другий пред'являє посвідчення ... і тут починається .... Водій відмовляється вести солдата по УБД, тому що немає вільних місць ..." , – написала жінка.

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Авторка повідомлення зазначила, що вона сиділа на передньому сидінні і вирішила поступитися місцем учаснику бойових дій. У свою чергу водій почав грубити жінці.

"Водій обрушив весь свій гнів вже в мою адресу ..."сядь на місце, а то я тебе висаджу ... поки не сядеш, я нікуди не поїду"... Я водієві кажу, що за свій проїзд я заплатила і сама вправі вирішувати – їхати мені стоячи або сидячи .... На що водій відповів – "я його (військовослужбовця) все одно не повезу тому, що в маршрутці немає вільних місць ... нехай платить, якщо хоче їхати стоячи ...", – додала Любов Польова.

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Щоб припинити конфлікт військовий заплатив за проїзд.

У своєму пості авторка зазначила, що пасажири маршрутки вважали за краще не брати участь в суперечці.

Повідомлення жінки в соціальній мережі викликало обурення користувачів на адресу водія маршрутки та інших пасажирів. Багато подякували жінці в коментарях.

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Facebook Люби Польової

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Facebook Люби Польової

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Коментарі користувачів соцмережі (скріншот)

Facebook Центру допомоги учасникам АТО при Дніпропетровській ОДА

У той же час деякі користувачі висловили солідарність з водієм маршрутки і заявили у своїх коментарях, що учасники бойових дій не повинні користуватися пільгами.

Пізніше видання "Днепр вечерний" опублікувало повідомлення з групи 20 окремого мотопіхотного батальйону в Facebook, де один з користувачів пропонує "провчити" маршрутника.

Військовослужбовці хочуть "провчити" водія

Військовослужбовці хочуть "провчити" водія

Днепр вечерний

Раніше OBOZREVATEL писав, що недавно в Дніпрі в сквері Героїв встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей. В результаті невідомі вандали розмалювали і погнули фігури.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
учасники АТО водій маршрутки
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