Під Дніпром виплатять чималу компенсацію постраждалим від урагану: як отримати гроші

У Кривому Розі Дніпропетровської області постраждалим від наслідків урагану виплатять матеріальну допомогу.

Уже 10 липня 17 жителів міста отримають від 500 до 10 тис. гривень, повідомили в пресслужбі виконкому міської ради.

Всього 39 тисяч гривень отримають жителі Довгинцівського та Інгулецького районів.

Як відзначили, на цьому тижні матеріальну допомогу отримають 26 сімей.

Матеріальна допомога Zp.gov.ua

Члени районних комісій збирають заяви потерпілих. На сьогоднішній день фахівці Управління праці та соціального захисту Центрально-міського та Саксаганського районів взяли по 13 заяв від громадян на отримання матеріальної допомоги.

Більш детальну інформацію про виділення матеріальної допомоги можна отримати за телефонами:

Тернівський райвиконком 097-035-10-10;

Покровський райвиконком 0564-94-74-63;

Саксаганський райвиконком 067-501-28-10;

Довгинцівський райвиконком 096-880-10-10;

Металургійний райвиконком 096-174-10-10;

Центрально-міський райвиконком 068-970-56-97;

Інгулецький райвиконком 098-021-10-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як живе Кривий Ріг через тиждень після урагану.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!