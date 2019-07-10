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Під Дніпром виплатять чималу компенсацію постраждалим від урагану: як отримати гроші

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У Кривому Розі Дніпропетровської області постраждалим від наслідків урагану виплатять матеріальну допомогу.

Уже 10 липня 17 жителів міста отримають від 500 до 10 тис. гривень, повідомили в пресслужбі виконкому міської ради.

Всього 39 тисяч гривень отримають жителі Довгинцівського та Інгулецького районів.

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Як відзначили, на цьому тижні матеріальну допомогу отримають 26 сімей.

Матеріальна допомога

Матеріальна допомога

Zp.gov.ua

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Члени районних комісій збирають заяви потерпілих. На сьогоднішній день фахівці Управління праці та соціального захисту Центрально-міського та Саксаганського районів взяли по 13 заяв від громадян на отримання матеріальної допомоги.

Більш детальну інформацію про виділення матеріальної допомоги можна отримати за телефонами:

  • Тернівський райвиконком 097-035-10-10;

  • Покровський райвиконком 0564-94-74-63;

  • Саксаганський райвиконком 067-501-28-10;

  • Довгинцівський райвиконком 096-880-10-10;

  • Металургійний райвиконком 096-174-10-10;

  • Центрально-міський райвиконком 068-970-56-97;

  • Інгулецький райвиконком 098-021-10-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як живе Кривий Ріг через тиждень після урагану.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ураган Кривий Ріг
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