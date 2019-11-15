Під Дніпром підліток втік з монастиря: фото і прикмети

З чоловічого монастиря в Новомосковську Дніпропетровської області втік 16-річний Богдан Шарай.

За інформацією опікуна, хлопець втік 9 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Зниклий Богдан Шарай Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"У поліцію звернулася опікун 16-річного хлопця, яка повідомила, що з 17 серпня 2019 року Богдан, житель селища Межова Дніпропетровської області перебував в лаврах чоловічого монастиря в місті Новомосковську. Їй стало відомо, що 9 листопада 2019 роки хлопець вирішив самостійно покинути заклад, в зв'язку з чим до теперішнього часу його місцезнаходження нікому з родичів не відомо", – сказано в повідомленні.

Зниклий має зріст 165 см, худорлявої статури, світлі очі, темно-русяве волосся. Був одягнений в темно-зелену куртку з оранжевими вставками.

За інформацією поліції, хлопець схильний до жебракування.

Всіх, хто може щось повідомити про місцезнаходження зниклого, поліція просить зателефонувати за телефонами 068-491-16-16, 098-242-58-03, 056-93-7-31-66 або 102.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області 12 листопада пропав 20-річний Никон Акерман. Хлопець з розладом аутистичного спектра пішов з дому в невідомому напрямку і більше не виходив на зв'язок з рідними.

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